Armie Hammer: So sexy kann Golfen sein

Der „Call Me By Your Name“-Schauspieler Armie Hammer (33) schafft es sogar Golfen sexy zu machen!

Es gibt Sportarten, die einfach sexy sind. Basketball, Handball, Schwimmen. Die Profis aus diesen Disziplinen haben tolle, durchtrainierte Körper. Die Berge an Muskeln lassen einen durchaus mal über Abzüge in der B-Note beim Gesicht oder bei der Persönlichkeit hinwegsehen.

Golf gehörte bislang nicht zu den attraktivsten Sportarten. Alte, weiße, untrainierte Männer oder Yuppis mit gegeltem Haupthaar in spießigen, langweiligen Klamotten, die mit viel Präzision Ball werfen. Das war, bevor Armie Hammer den Sport für sich entdeckte!

Der berühmte Schauspieler mischte am Wochenende einen Golfklub auf. Oben ohne sorgte er dort und auf Instagram für großartige Unterhaltung. Bewaffnet mit einer Pulle Bier und einem exzentrischen Schnauzer á la Freddie Mercury zeigte er, dass Golf ein richtiger Party-Sport sein kann.

Quarantäne im Paradies

Wie viele andere Promis, versteht es auch Armie Hammer sich die Zeit der Quarantäne so gemütlich und luxuriös wie möglich zu gestalten. Der Schauspieler flüchtete in der Corona-Krise zurück in seine Heimat. Zu seinem Glück sind das die britischen Kaimaninseln in der Karibik. Zusammen mit seiner Frau Elizabeth Chambers und seinen zwei Kindern schlägt er dort die Zeit tot, zum Beispiel mit Golfen.

Nicht nur Armie scheint die Zeit in Quarantäne durchaus zu genießen. Auch Stars wie Chrissy Teigen (34), Sharon Stone (62) und Jennifer Lopez (50) finden an der luxuriösen Isolation im Kreise ihrer Familie Gefallen.