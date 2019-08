Ashley Graham ist schwanger

Mittwoch, 14. August 2019 20:26 Uhr

Am Mittwoch feierte Ashley Graham (31) den bereits neunten Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Justin Ervin. Aus diesem Anlass enthüllte das Model nun ganz stolz, dass sie schwanger sei.

Per Instagram teilte das Supermodel Ashley Graham am Mittwoch ihren Followern die freudigen Baby-News mit. Offensichtlich wartete die 31-Jährige bis zum Hochzeitstag mit ihrem Mann Justin Ervin bis sie das Geheimnis an die Öffentlichkeit bringt.

Zu dem Video auf dem der Babybauch schon deutlich zu sehen ist schrieb das Curvy-Model „Heute vor neun Jahren habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet. Es war die beste Reise mit meiner Lieblingsperson auf dieser Welt! Heute fühlen wir uns so gesegnet, dankbar mit unserer WACHSENDEN FAMILIE zu feiern! Alles Gute zum Jubiläum. Das Leben wird noch besser“.

Kinderwunsch seit 2016

Graham hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrmals ihren Kinderwunsch angekündigt. „Wir werden Kinder haben. Wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Jahren tun“ kündigte sie 2016 gegenüber dem US-Portal „ET“ an.

Allerdings war die Schönheit in der Zwischenzeit eher mit ihrer Karriere beschäftigt als die Pläne in die Tat umzusetzen. Nun darf sich Graham endlich auf ihr erstes Kind mit ihrem Justin freuen.