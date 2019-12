Bachelorette Gerda Lewis hat ein Herz aus Gold

View this post on Instagram

Mit einem wunderschönen Blogger Flohmarkt in Köln haben wir das erste Adventswochenende eingeläutet! Wir sagen von Herzen ? DANKE an alle Blogger die uns heute so tatkräftig unterstützt und fleißig verkauft haben! ?Vielen Dank an alle Besucher, die mit ihrem Einkauf sich auch für Kinder in Not einsetzen! Ein großes Dankeschön gilt auch an alle Helfer und Beteiligten, die mit ihrem Engagement das Event so schön gemacht haben! @dietz.und.das @andredietz @gerdalewis @doreenpetrova_ @yavi_moves @taynarajoy.silvawolf @pelican_bay @thebeauty2go @anikateller @saraschneidet @vandyckroesterei @rauch_happyday @ibons.de @cafe_goldjunge @frailice_ @voeslauermineralwasser @brandsyoulove.de @rheinloftcologne @offenblende_agency (Nils) —————————— #soskinderdoerfer #sosflohmarkt #secondhand4secondchance #shoppenfürdengutenzweck #gutestun #guterzweck #advent #köln #cologne #rheinloft #bloggerköln #kölnerblogger #kinderinnot #jederkannhelfen