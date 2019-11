Bachelorette Gerda Lewis im Gammellook auf Instagram

Wir alle kennen die Bachelorette Gerda Lewis (26) nur voll gestylt mit viel Make-Up und knappen Outfits. Auf Instagram zeigte sich die Influencerin nun ganz entspannt in Jogginghosen.

Nach dem Liebe-Aus im Amerika-Urlaub mit Keno Rüst vor wenigen Wochen, scheint die Bachelorette 2019 das Leben wieder in vollen Zügen zu genießen. Die schöne Blondine verbringt die romantischen Herbsttage aktuell im österreichischen Tirol. Inmitten der Natur posiert sie täglich für neue Fotos, um ihren Followern neuen Content präsentieren zu können.

Heute überraschte die ehemalige „Germany´s Next Topmodel“-Teilnehmerin und RTL-Bachelorette ihre Fans allerdings mit einem ungewohnten Look. Statt mit perfekt durchgestylten Outfit, posierte sie im Pyjama.

Quelle: instagram.com

Gerda liebt den Gammellook

Auf dem Foto sieht man sie in Jogginghose, Shirt und Schlappen mitten auf der Straße stehen. Zu dem Pic schrieb sie: „Something different … Mir war heute danach, einfach mal ein „normales“ Bild hochzuladen. Jogginghose, Schlappen, Gammelpulli. Spontan in 2 Sekunden geschossen. Lediglich Filter drauf gesetzt damit es farblich in mein Profil passt. Ich bin nicht 24/7 gestylt und perfekt angezogen. Auch ich bin häufig im „gammel look“ und LIEBE ES. „

„Ich bin genau wie du – nur eben ich“

Mit den lässigen Post bewies Gerda einmal mehr wie locker und auf dem Boden geblieben sie trotz über 800 000 Followern ist. In der Caption betonte sie, dass Sein und Schein in der Welt von Instagram oft wenig miteinander zu tun haben. Damit will sie nicht sagen, dass sich hinter ihrem fröhlichen Image ein anderer Mensch versteckt, sondern lediglich, dass auch sie ein ganz normales Leben führt.

Ganz genau sagte sie: „Man darf nur nicht vergessen, dass der Instagram Feed nicht viel über einen Menschen aussagt, genauso wie über das Leben des Menschen. Ich bin ein ganz normaler Mensch wie du. Nur, dass ich öffentlich mein Leben mit euch teile. Aber trotzdem bin ich weder schöner, noch wertvoller, noch besser als du. Ich bin genau wie du – nur eben ich. Jeder Mensch ist unglaublich wertvoll auf seine eigene Art und weise. Jeder Mensch ist besonders. Aber irgendwo sind wir alle nicht perfekt und wir alle laufen täglich mit Jogginghose und Schlappen durch die Bude. Egal ob 1 oder 1mio Follower.“

Wahre und wichtige Worte, in einer Welt, in der so manchen Menschen die Anzahl der Likes wichtiger zu sein scheint, als die Komplimente der Freunde im echten Leben.