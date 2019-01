Bauer sucht Frau: Gerald & Anna bekommen Zuwachs

Sonntag, 6. Januar 2019 15:21 Uhr

Wow, das ging aber schnell. Erst kürzlich konnten wir die romantische Hochzeit von Bauer Gerald und seiner Anna bei „Bauer sucht Frau“ bewundern, da verkündet das Paar bereits Nachwuchs.

Zugegeben, die Aufnahmen der Hochzeit sind bereits vor einigen Monaten entstanden und das Paar feiert bereits seinen 1. Hochzeitstag.

Quelle: instagram.com

Auf Instagram meldete sich Anna zu Wort und lüftet das süße Geheimnis: „Familie Heiser hat Nachwuchs bekommen. Pünktlich zum unseren ersten Hochzeitstag haben wir zwei süße Katzen adoptiert, die wir jetzt schon lieben!“

Ist ihre Ehe gültig?

Dann spricht sie auch darüber, ob die Ehe der beiden überhaupt gültig ist, schließlich wurde darüber bereits diskutiert. Nun sagt sie: „Ja, das ist sie! Und das seit genau einem Jahr. Am 05.01.2018 haben wir nur in Begleitung von unseren Trauzeugen in der namibischen Stadt Gobabis geheiratet. Bis wir aber tatsächlich Mann und Frau sein durften, ist sehr viel passiert – wenn man einen Namibianer heiraten möchte, muss man ein Durchhaltevermögen haben.“

Mehr dazu möchte Anna an anderer Stelle erzählen und nun erst einmal ihren ersten Hochzeitstag genießen. Ihr sei es gegönnt!