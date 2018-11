Bella Hadid & The Weeknd: Kamelreiten und Wüstentour

Montag, 26. November 2018 12:08 Uhr

Sänger The Weeknd war am Wochenende in den Vereinigten Arabischen Emiraten gebucht und seine Freundin Bella Hadid ließ es sich natürlich nicht nehmen, ihren Liebsten zu begleiten.

Die zwei Verliebten nutzten diese Gelegenheit aus, um Dubai und Umgebung zu erkunden und hielten das Spektakel selbstverständlich für Instagram fest.

Vorerst schaute sich Bella noch ein Konzert von The Weeknd an und lobte ihren Freund auf Instagram: „So eine großartige Show Baby an einem meiner Lieblings-Plätze in der Welt.“

Kamelreiten und Squadtour

In ihrer Freizeit ging es dann zu einer Wüstentour auf Squads und das Paar flitzte durch die Wüstenlandschaft. Ein paar Erinnerungsbilder durften nicht fehlen und so stieg Bella kurzerhand auf ein Squad. Danach ging es auf ein anderes Transportmittel: Ein Kamel.

Dieser kleine Abstecher hat sich für das verliebte Paar auf jeden Fall gelohnt und die Fans freuen sich mit den Beiden.