Bella Thorne: Support nach Oben-ohne-Bildern

Donnerstag, 20. Juni 2019 17:51 Uhr

Bella Thorne erhält Rückenwind von ihren Promi-Freundinnen. Die 21-jährige Schauspielerin teilte kürzlich Oben-ohne-Bilder von sich selbst auf ihrem Social Media-Account, nachdem ein Hacker sie mit dem pikanten Material erpresst hatte.

Bella Thornes mutige Entscheidung rief jedoch auch die Kritiker auf den Plan. So äußerte sich unter anderem Whoopi Goldberg diese Woche und meinte, dass Bella es besser wissen hätte sollen als Nacktbilder von sich zu machen, da die Gefahr durch Hacker doch offensichtlich sei. Auf Instagram meldeten sich daraufhin viele junge Stars zu Wort, die Bella Trost spendeten.

Promi-Freundinnen melden sich zu Wort

Die Darstellerin teilte eine Reihe von Screenshots von Nachrichten, die sie von ihren Freunden erhalten hatte. „Alles, was du brauchst, um mutig zu sein, ist Unterstützung“, erklärte sie. ‚Pretty Little Liars‘-Darstellerin Lucy Hale schrieb etwa: „Gut für dich, Mädchen. Ich bin so stolz auf dich, dass du dich verteidigst. Das bricht mein Herz. Aber du machst für andere Mädchen und Frauen einen Unterschied!“

Ihre Schauspielkollegin Zendaya richtete ebenfalls aufmunternde Worte an Bella: „Einfach eine Erinnerung, dass du stark und mutig und schön innerlich wie äußerlich bist. Du hast mein verdammtes Herz gebrochen mit diesem verfluchten Post. Ich will dir nur sagen, dass du ein Licht bist und ich super stolz bin. Ich liebe dich.“ Weitere Botschaften stammten unter anderem von Lily Rose Depp, Lottie Moss, Logan Paul und Madison Beer.