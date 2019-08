Britney Spears teilt gegen ihre Hater aus

Britney Spears machte ihren Hatern mit einem Post auf Social Media eine klare Ansage. Die Sängerin offenbarte, dass es viele „falsche“ Menschen gebe und es manchmal schwer sei, herauszufinden, wem sie trauen könne.

Auf Instagram postete Britney Spears ein Zitat mit der Aufschrift: „Behalte die Leute im Auge, die nicht klatschen, wenn du gewinnst.“ Sie betitelte den Beitrag mit den Worten: „Das Leben in L. A. ist so eine Reise !!! Es kann manchmal einsam sein. Man weiß es nie wem man trauen kann und einige Leute können falsch sein. Ich habe einen sehr kleinen Freundeskreis und mache einfach das, was mich glücklich macht!“

„Es bricht mir das Herz“

Und weiter: „Es bricht mir das Herz, manchmal die Kommentare zu meinen Posts zu sehen…. also entscheide ich mich einfach nicht mehr hinschauen… lass die cleveren Hasser das tun, was sie am besten können … hassen !!!“

Britneys Freund Sam Asghari hinterließ eine rührende Botschaft unter ihrem Beitrag. Neben einem Herz-Emoji kommentierte er: „Gewinner hassen oder schikanieren nicht, Verlierer (Hasser) tun dies nur, weil sie nicht das haben, was du hast (was das beste Herz der Welt ist).“