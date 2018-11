Cardi B mit Nackt-Video – sie will nicht noch dünner werden

Montag, 19. November 2018 21:50 Uhr

Es ist inzwischen schon gar nichts Besonderes mehr, dass wir Nackt-Selfies der Stars auf Sozialen Netzwerken zu sehen bekommen – jetzt ist mal wieder Cardi B an der Reihe und zwar gleich mit einem Nackt-Video.

Am Sonntag teilte die Rapperin einen Live-Clip via Insta-Story, in dem sie vor dem Spiegel posiert und sich hin und her dreht – oben ohne! Immerhin trug die Musikerin einen Slip. Mit dem Video zielte sie offenbar drauf ab, ihren Followern zu zeigen, wie ihr Körper nach der Geburt ihrer Tochter Kulture Kiari Cephus (ja, auch diese Art Namen sind nichts Besonderes mehr) im Sommer dieses Jahres, nun aussieht.

„Meine Brüste machen mich fertig“

Cardi B. ist bisher immer sehr offen mit ihren Schwangerschafts-Depressionen und dem Thema Körper nach der Geburt umgegangen. In einem Instagram-Video vom September sagte sie sogar, dass sie eine „Brust-Sanierung“ benötige aufgrund des Stillens. „Meine Brüste machen mich fertig. Ganz ehrlich, ich geb nen F*** drauf. Ist mir egal. Ich will es noch nicht mal als Operation bezeichnen. Ich würde es einfach als die Sanierung meiner T***en bezeichnen. Ich muss diesen Bau renovieren“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von CARDIVENOM (@iamcardib) am Sep 26, 2018 um 10:12 PDT

Anfang Oktober gab die 26-Jährige dann ebenfalls via sozialer Netzwerke bekannt, dass sie wieder ihr Gewicht zurück hätte, das sie vor der Schwangerschaft hatte.

Und jetzt gibt es wieder eine ganze Ladung Geständnisse von dem It-Girl. In dem Insta-Clip wendet sie sich direkt an ihre Fans: „Ich bin schon länger deprimiert, weil ich nicht aufhören kann, abzunehmen.“ Sie fügte hinzu: „Es ist so verrückt, denn als mein Kind geboren wurde, habe ich alles dafür getan, um mein Schwangerschafts-Gewicht loszuwerden. Ich habe die ganze Zeit Diät-Tee getrunken habe, um meinen Appetit einzudämmen. Jetzt habe ich das ganze Baby-Gewicht verloren. Ich will aber auch nicht zu dünn werden!“ Also mal ein ganz anderes Problem…

Als Teenager sei sie „sehr dünn“ gewesen. Das habe sie „gehasst“ und sie würde es auch „noch immer hassen“.

Quelle: instagram.com



Ein paar Depressionen

„Es hat mich wirklich traurig und deprimiert gemacht. Mein Gewicht… Ihr wisst schon, was ich meine“. Später im Live-Video erklärte die der „I Like It“-Star, dass sie kaum Appetit habe, was natürlich eine Gewichtszunahme eher schwierig mache. „Ich möchte wirklich dringend zunehmen. Ich versuche, Gewicht zu gewinnen, aber es ist so schwer und ich weiß nicht weiter.“

In den letzten Monaten kam die Musikerin wohl zusätzlich auch nicht aus dem Stress raus. Sie arbeitete nicht nur stetig an ihrer eigenen Mode-Linie, sondern auch noch an der Veröffentlichung ihres neuen Musikvideos. Und dann noch dieses Mutter-Sein! Auf der Launch-Party ihrer „Fashion Noxa x Cardi B“-Kollektion verriet sie laut „E!News“, dass sie manchmal Schwierigkeiten habe, sich zu entspannen.

„Mein Mann macht es sich leicht. Der sagt einfach ‚Du brauchst Urlaub‘. Also ist er tatsächlich mit mir in die Dominikanische Republik geflogen und hat mir mein Handy weggenommen“. Dann erst habe sich ihr Körper von der beruflichen Belastung erholt. „Mein Körper fuhr durch die ganze Arbeit wirklich erstmal komplett runter und ich war einfach total durch“. (SV)