Cathy Hummels: Ihr Sohn hält sie vom Feiern ab

Freitag, 9. November 2018 19:25 Uhr

Cathy Hummels (30) musste die GQ-Awards gestern Abend verlassen, weil ihr Söhnchen nicht einschlafen konnte.

Die 30-jährige Ehefrau von Fußballer Mats Hummels wollte sich am Donnerstagabend eigentlich einen Auftritt mit viel Glamour bei der Preisverleihung des Männermagazins in Berlin gönnen.

Über den roten Teppich stolzierten neben ihr nämlich auch Superstars wie die Schauspieler Orlando Bloom und Patrick Dempsey (wir berichteten). Allerdings bekam die brünette Schönheit am Ende nicht viel von der Veranstaltung zu sehen, da sie bereits frühzeitig wieder ins Hotel zurückkehren musste.

Quelle: instagram.com

„Bisschen schade finde ich’s jetzt schon“

Auf Instagram erzählte die Designerin ihren Followern von den Umständen, die dazu führten, dass sie schon nach eineinhalb Stunden wieder in Wohlfühlklamotten im Bett lag. Sie schrieb: „Bisschen schade finde ich’s jetzt schon, weil ich mich so auch auf die Veranstaltung gefreut habe. Aber was soll ich machen, der kleine Mann hat Vorrang.“

Quelle: instagram.com

Der kleine Ludwig scheint gerade zu zahnen und hat deshalb Schlafprobleme, verriet Hummels weiter. Später soll es dem Sohnemann dann aber schnell wieder besser gegangen sein. Dass die Influencerin weiß, wie sie ihren Nachwuchs beruhigen kann, betonte sie kürzlich erst gegenüber ihren Fans. So drehe sie sich einfach schnell im Kreis und hüpfe, um das Baby aufzumuntern, wenn es einmal schlechte Laune habe.

Dieser Trick wird allerdings bei schmerzenden Zähnen nicht so gut funktioniert haben…