Cathy Hummels macht sich große Sorgen um Ludwig: „Mein armer Bärli!“

Cathy Hummels sorgt sich im Dubai-Urlaub um ihren kleinen Ludwig. Der Sohn der 31-jährigen Designerin und ihres 30-jährigen Göttergatten und Fußballer Mats bereitet seinen Eltern häufiger Mal Sorgen.

Nun scheint der einjährige Ludwig sich auch im wunderschönen Familienurlaub im sonnigen Dubai eine gemeine Krankheit eingefangen zu haben, wie die brünette Schönheit auf Instagram verriet.

In ihrer Story schrieb sie neben ein Bild, auf dem sie mit Ludwig im Bett liegt: „Mein armer Bärli. […] Auf den Urlaub hatten wir uns so gefreut.“ Mit fiesen Magenproblemen scheint der kleine Sonnenschein des Promi-Paares zu hadern und auch die Fans der beiden machen sich bereits große Sorgen, denn Cathy postete auf der Social Media-Plattform außerdem eine Art Hilferuf.

Sie schrieb: „HILFE. Falls jemand in Dubai ist und Zäpfchen für Babies dabei hat, bitte melden. Sehr dringend. Wir kriegen die hier nirgends. Einfach per PM. Wir holen sie von überall ab.“

Aber nicht nur der kleine Ludwig scheint gesundheitlich öfter mal Probleme zu haben. Auch Cathy selbst sprach kürzlich offen und ehrlich über ihren langjährigen Kampf mit Depressionen.

Dem TV-Sender RTL sagte sie: „Ich war unglaublich traurig und ich habe meinen Lebenswillen so ein bisschen verloren gehabt. Ich war nicht mehr so lebensfroh. Und da merkst du halt, da ist was falsch.“

Schon seit sie sechzehn war, hatte die Moderatorin mit der Krankheit zu kämpfen, wusste aber damals nicht, was mit ihr los war. Besonders Stress sei der Grund gewesen, weshalb sie oft depressiv wurde.

„Ich habe so viel gemacht, dass ich nie entspannt habe und dann irgendwann sagt der Körper, der Geist: Ich kann nicht mehr, und dann kannst du auch nicht mehr“, verriet Cathy. Na da hoffen wir mal, dass beide, Mutter und Kind, bald wieder komplett gesund sind – und es auch bleiben.