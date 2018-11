Channing Tatum stellt pinken Schleim her. Bitte was?

Montag, 26. November 2018 12:25 Uhr

Andere verbringen den Sonntag damit auszunüchtern oder gemütlich Brunchen zu gehen, Schauspieler Channing Tatum stellt in seiner Freizeit pinken Glitzer-Schleim her.

Bitte was? Alle die sich nun wundern, warum Hottie Channing seinen freien Sonntag damit verbringt, glibberigen Schleim herzustellen, werden nun verzückt sein. Das tut er natürlich alles für seine 5-jährige Tochter Everly.

Sie ist sein Ein und Alles und selbstverständlich erfüllt er ihr diesen Wunsch. In einem Topf stellen die Zwei eine schleimige, pink-glitzernde Masse her. Was man damit am Ende macht? Spielen, formen und kneten.

Everly war begeistert und zur Feier des Tages bekam Papa-Channing zu seinem rosa Shirt noch eine silberne Krone aufgesetzt. Everly ist aus der Ehe mit Jenna Dewan entstanden, mit der er bereits getrennt lebt. Seine Ex ist seit kurzem neu vergeben und auch Tatum soll in Sängerin Jessie J eine neue Liebe gefunden haben.