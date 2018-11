Channing Tatum’s Mutter hat Jessie J kennengelernt

Mittwoch, 14. November 2018 17:07 Uhr

Channing Tatum schwärmt von seiner neuen Freundin Jessie J und die darf seine Mama nun kennenlernen.

Die Sängerin gab am Dienstag ein Konzert in der Royal Albert Hall in London und der ‚Magic Mike‘-Star schwärmte danach auf seinem Instagram-Account von der bewegenden Show.

„Diese Frau hat gerade auf der Bühne in der Royal Albert Hall ihr Herz ausgeschüttet. Jeder, der da war, wurde Zeuge von etwas ganz Besonderem. Wow“, schrieb der 38-Jährige zu einem Bild von der Bühne des beliebten Veranstaltungsortes.

Total verliebt

Laut ‚E!News‘ soll auch die Mutter des Schauspielers vor Ort gewesen sein, um die 30-jährige Freundin ihres Sohnes zum ersten Mal zu sehen. Erst vor wenigen Tagen unterstützte auch die Sängerin ihren Freund bei der Eröffnung seiner neuen ‚Magic Mike Live‘-Show in der britischen Hauptstadt im Hippodrome Casino.

Nach der Veranstaltung postete sie in ihrer Instagram-Story ein Foto des Events und schrieb dazu: „Herzlichen Glückwunsch @channingtatum Was für eine Show. Ladies und Gentlemen, ihr wollt das nicht verpassen.“