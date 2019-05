Chrissy Teigen splitterfasernackt am Muttertag

Montag, 13. Mai 2019 19:50 Uhr

Chrissy Teigens Kinder sind das Beste, was sie je gemacht habe. Das ‚Sports Illustrated‘-Model lobte seine wundervollen Kinder Luna Simone (3) und Miles Theodore (11 Monate), die es gemeinsam mit Ehemann John Legend hat.

Dabei teilte es ein Bild auf Instagram am Muttertag und schrieb: „Das Beste, was ich je gemacht habe, sind meine Kinder… Danke dafür, dass ihr mein Leben verändert habt.“ Der Sänger teilte ebenfalls eine süße Nachricht an seine „Königin“ Chrissy Teigen und schrieb: „Alles Liebe zum Muttertag meine Königin! Luna, Miles und ich lieben dich sehr und sind so dankbar für dich!“ Die 33-jährige sprach erst vor kurzem mit ‚E! News‘ über ihr Alltagsleben und beschrieb es als „kontrolliertes Chaos“.

Kontrolliertes Chaos

Dazu erzählte sie: „Wir haben diese Art von kontrolliertem Chaos schon immer gemocht. Ich finde, es macht Spaß. Wenn man beide zur gleichen Zeit plappern hört oder Luna redet und er schreit, und man nicht weiß, ob es ein Schrei ist oder ob er redet, das gefällt mir. Es gibt nie einen ruhigen Moment bei uns. Manchmal sitze ich in meinem Auto und höre nicht der Musik sondern der Ruhe zu.“

Quelle: instagram.com

Außerdem erzählte Chrissy, dass sie ihren Kindern beibringen würde, wie man zurückgibt. In einem Interview mit ‚Entertainment Tonight‘ erklärte sie: „Luna hat gerade angefangen, zu laufen und zu reden. In Los Angeles spenden wir immer viel und ich habe das Gefühl, dass sie es jetzt schon liebt, mit anderen zu teilen. Sie freut sich immer, wenn wir andere unterstützen – das macht mich so glücklich.“