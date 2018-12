Daniela Büchner an Weihnachten: Herzzerreißende Worte an Jens

Mittwoch, 26. Dezember 2018 19:47 Uhr

Es ist das erste Weihnachtsfest, dass Daniela Büchner mit ihren Kindern, aber ohne ihren geliebten Ehemann Jens Büchner feiern muss. Für ihre Kinder ist sie stark, verbrachte Weihnachten auf Mallorca, so wie sie es wahrscheinlich auch mit Jens gemacht hätte.

Nun tauchten neue Bilder von Daniela und ihren Kindern auf und auch auf Instagram meldete sie sich zurück.

Für „Goodbye Deutschland“ stand sie gemeinsam mit Jens vor der Kamera und die Auswanderer-Sendung postete auf ihrem Instagram-Account einen Schnappschuss von Daniela und den Zwillingen Jenna und Diego. Die Drei stehen am Strand, Daniela trägt schwarz und ihre Kinder haben süße Weihnachtskostüme an.

„Wir feiern heute“

Darunter steht geschrieben: „Kein leichtes Weihnachten. Und trotzdem Weihnachten. „Wir feiern heute. Aber anders.“, sagt Danni und schickt uns dieses Foto. Viel Kraft, viel Nähe und nen kräftigen Schluck Schampus.“

Quelle: instagram.com

Auch Daniela meldete sich auf ihrem Instagram-Account in der Story zu Wort und schreibt: „Und irgendwo da bist du. Nonstop haben wir an dich gedacht, nichts ist mehr so wie mit dir, aber immer bist du irgendwie bei uns, ich liebe dich mein Schatz.“