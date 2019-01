Daniela Büchner: So verbrachte sie Silvester ohne Jens

Mittwoch, 2. Januar 2019 09:03 Uhr

Das letzte Jahr endete für Daniela Büchner mit dem plötzlichen Tod ihres Mannes Jens Büchner. Viele stellten sich nun die Frage, wie wird sie Silvester verbringen? Kann sie Aufgrund des Anlasses überhaupt ausgiebig feiern?

Ein Bild, dass der Instagram-Account der Auswanderer-Sendung „Goodbye Deutschland“ postete zeigt Daniela Büchner an Silvester.

Mit dabei ihre Kindern Jada (13), Joelina (18), Sohn Volkan (16) und den Zwillingen Jenna und Diego (2) und das befreundete Paar Frank Fussbroich (50) und seine Frau Elke (51).

Gemütliche Feier in kleiner Runde

Elke und Frank waren ebenfalls bei der Sendung „Sommerhaus der Stars“ dabei und seitdem mit den Büchners befreundet. Sie kamen also extra zum Neujahrsfest nach Cala Bona geflogen, um ihrer Freundin beizustehen und gemeinsam ins neue Jahr zu rutschen.

„Groß feiern wollen wir nicht, es wird eher ein gemeinsames Beisammensein, um zusammen mit Danni in Erinnerungen zu schwelgen“, so Elke gegenüber der „Bild“-Zeitung. Und das war es am Ende auch, eine gemütliche Feier in kleiner Runde.

Im aktuellen Interview mit klatsch-tratsch.de erzählte ihre Freundin Marion Pfaff, dass Daniela Büchner mit Comedy-Auftritten liebäugele. Ob das zum Broterwerb für eine fünfköpfige Familie reicht?