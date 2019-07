Daniela Büchner: So war ihr erster Urlaub nach dem Tod von Jens

Dienstag, 30. Juli 2019 15:38 Uhr

Nach turbulenten Monaten hat sich Daniela Büchner (41) nach dem Tod von Ehemann Jens Büchner (49) im vergangenen November nun ihren ersten Urlaub mit den Kindern gegönnt. Doch der endete anders als geplant.

Auf Instagram berichtet Daniela Büchner über den Urlaub in der Türkei: „Was soll ich sagen? Obwohl es ein „Griff im Klo“ war, bin ich unglaublich glücklich darüber viel,viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen (ohne Stress!) Naja,fast ohne.“

Reise in die Vergangenheit

Was genau sie meint, darauf geht sie nicht ein, dennoch verrät sie, dass der Urlaubsort mit bedacht gewählt war, das hat einen bestimmten Grund. „Es ist eine sehr emotionale Reise für uns in die „Vergangenheit“, vor knapp 9 Jahren waren wir das letzte Mal an diesem Ort“, so Daniela Büchner. Wie RTL berichtete, ist es die Heimat ihres ersten Ehemannes Yilmaz Karabas, der mit 34 Jahren an Herzversagen starb.

Quelle: instagram.com

Daniela möchte nun die nächsten Tage noch Kraft tanken und dann wieder auf Mallorca in der „Faneteria“ arbeiten: „Die letzten Tage werden wir weiterhin genießen. Hoffe wir sehen uns dann ganz bald wieder bei uns in der Faneteria?“