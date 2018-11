Daniela Büchner wehrt sich gegen bösartige Unterstellungen

Mittwoch, 14. November 2018 15:09 Uhr

Alle fragen sich: Wie schlecht geht es Jens Büchner wirklich? Seit Tagen soll er sich nun schon in einem Krankenhaus in Palma befinden.

„Die Ärzte versuchen ihr Menschenmögliches“, ließ seine Frau Daniela Büchner auf Instagram verlauten und diese Sätze stimmen ziemlich traurig. Offenbar gibt es aber dennoch Follower, die der VOX-Auswanderfamilie Böses unterstellen.

Trotz der schweren Zeit muss sich Daniela weiterhin mit neugierigen Fragen herumschlagen, obwohl sie eigentlich voll und ganz für ihren Mann da sein wollte. Offenbar gibt es genügend Leute, die dem Paar offenbar unterstellen, mit dem Klinikaufenthalt nur PR maachen zu wollen. Nun ist der 40-Jährigen die Hutschnur geplatzt und sie meldete sich stinksauer via Instagram-Story zu Wort.

Quelle: instagram.com

Daniela Büchner redet Klartext

„An all die Menschen die mir vorhalten ich würde die Krankheit medial ausschlachten wollen: Fahrt zur Hölle!!! Habt ihr eine Ahnung was es bedeutet in so einer schrecklichen Situation zu sein? Ich muss kein Bild aus dem Krankenbett posten nur damit euer dummes Mail gestopft wird, schämen solltet ihr euch…!!!“, so die aufgebrachte Frau von Jens Büchner in ihrem Post.

Die letzte Diagnose lautete Magengeschwüre, dass er jetzt jedoch erneut im Krankenhaus liegt, lässt nichts Gutes vermuten. Büchner wirkte in der letzten Sendung „Goodbye Deutschland“ am Montagabend stark abgemagert und gesundheitlich angeschlagen. Die Sendung war Mitte Oktober aufgezeichnet worden. Über eine aktuelle Diagnose gibt es keine Informationen.