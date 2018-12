Daniela Katzenberger bald braunhaarig?

Montag, 31. Dezember 2018 15:32 Uhr

An Weihnachten postete Daniela Katzenberger auf ihrem Instagram-Account einige Bilder aus ihrer Kindheit und Jugend. Auf diesen Bildern überraschte sie mit ihrer Naturhaarfarbe braun.

Quelle: instagram.com

Ziemlich ungewohnt fanden ihre Follower, dennoch schrieben viele, dass ihnen das Braun an der Katze gefallen wurde. Seit Beginn ihrer Karriere kennt man Daniela ausschließlich mit platinblonder Mähne, doch erstmals konnte man sehen, wie dunkel die Haare von ihr eigentlich sind.

Quelle: instagram.com

Sie bleibt blond

Prompt reagierte Katzenberger darauf und postete erneut zwei Fotos aus ihrer Vergangenheit. Und montierte sogar ein aktuelles Bild daneben.

Quelle: instagram.com

Dazu schrieb sie: „Nach dem Post gestern, habe ich so extrem viele Nachrichten von euch bekommen bezüglich meiner Haarfarbe. Soooo viele Tipps und motivierendere „Mutmacher-Ratschläge“ endlich wieder meine Naturhaarfarbe zu tragen… und ihr meint das bestimmt nicht böse…aber ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf (im wahrsten Sinne des Wortes), deswegen wird sich auch in Zukunft an meiner Haarfarbe nichts ändern.“