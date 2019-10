Daniela Katzenberger macht den Leuten Angst – Sie sieht aus wie der Struwwelpeter

Daniela Katzenberger (33) postete zuletzt im Rahmen der derzeit im Netz kursierenden Führerschein-Challenge ein Foto ihres Lappens. Doch was die Follower viel mehr interessierte waren die überdimensional langen Nägel der Katze, die auf dem Bild zu sehen waren. Schließlich ist die Blondine Mutter eines kleinen Kindes. Sind die spitzen Krallen da nicht gefährlich? Doch nun setzte der TV-Star noch einen drauf.

Die Frau von Lucas Cordalis (52) weiß wie man optisch das Beste aus sich herausholt. Ihr Haupthaar färbt sie blond, an Make-up spart sie augenscheinlich ebenfalls nicht und auch die Nägel lässt sich Daniela regelmäßig maniküren.

Quelle: instagram.com

Ist das ihr Halloween-Look?

Doch mit diesen schockierte sie nun erneut ihre Fan-Gemeinde auf Instagram. Bereits vor wenigen Tagen reagierten die Follower entsetzt auf die gefährlich aussehenden Krallen auf ihrem Führerschein-Post. Die Kommentarfunktion zu diesem Beitrag hat die 33-Jährige offensichtlich aus diesem Grund vorsichtshalber abgestellt. Doch nun setzte die Mutter einer vierjährigen Tochter noch einen drauf.

Anstatt auf den Rat der Nutzer zu hören, ins Nagelstudio zu rennen und sich die roten Dinger kürzen zu lassen, um Klein- Sophia damit einen Gefallen zu tun, setzte die Kult-Blondine nun noch einen drauf. Am 23. Oktober präsentierte Daniela erneut ihre Nägel und siehe da, es geht noch viel länger. Damit sieht der Reality-Star jetzt aus wie der Struwwelpeter. Für das optimale Halloween-Kostüm müsste sie sich also nur noch die Haare umfrisieren lassen. Damit wäre der Look der Struwwelkatze perfekt.