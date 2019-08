David Beckham: Sieht man hier wirklich seinen XXL-Penis?

Donnerstag, 8. August 2019 12:50 Uhr

Familie Beckham urlaubt gerade in Puglia, Italien und genießt ein paar freie Tage in der Sonne. Es wird geradelt und relaxed. Victoria und David Beckham gönnten sich außerdem einen romantischen Abend, zu dem sie sich ordentlich herausputzten.

Fans des Promi-Paares flippten regelrecht aus, jedoch nicht wegen den Outfits der beiden, sondern wegen einer seltsamen XXL-Beule in David Beckhams Schritt. Zwischen seinen Beinen wölbt sich eine sehr ungünstige (oder auch günstige) Erhebung, die vollends ausgefüllt zu sein scheint. Sieht man hier tatsächlich den Penis des Ex-Profi-Kickers?

„Massive Beule“

Victoria Beckham schaut verschmitzt in die Kamera, schließlich weiß sie aus erster Quelle, was sich tatsächlich in Davids Hose verbirgt. Ihre Follower sind ebenfalls begeistert, einer schreibt: „Nettes Packet Becks“ und ein anderer kommentiert: „Keiner bemerkt David massive Beule?“

David Beckham war bereits vor einigen Jahren Model für die Unterwäschenkollektion von Calvin Klein, damals konnte man schon einen ziemlich guten Blick auf den Inhalt seines Höschens erhaschen, doch nach einem überdimensionalen Penis sah das nicht aus…

