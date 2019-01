Demi Lovato erhält Entschuldigung nach Fat Shaming

Sonntag, 6. Januar 2019 14:31 Uhr

Demi Lovato erhält nach „Fatshaming-Werbung“ eine Entschuldigung von Instagram. Die ‚Sorry Not Sorry‘-Interpretin beschwerte sich bei dem sozialen Netzwerk, nachdem in ihrem Foto-Feed eine Werbeanzeige für das Online-Spiel ‚Game of Sultans‘ aufgetaucht war.

Neben das Bild zweier Prinzessinnen – eine mit der Unterschrift ‚übergewichtig‘ und eine mit der Unterschrift ‚hübsch‘ – schrieb Demi: „Warum ist dieser Fatshaming-Mist in meinem Feed? Bei dieser Werbung sind so viele Sachen falsch. Man kann hübsch sein, egal wie viel man wiegt.“

Die 26-jährige Musikerin litt selbst zeitweise an einer Essstörung und warnte ihre 70,9 Millionen Follower daher vor dem schädlichen Einfluss solcher Anzeigen.

Quelle: instagram.com

Das ist schädlich

„Das ist absolut schädlich für alle, die leicht durch den gesellschaftlichen Druck von Diät-Kultur und Abnehm-Wahn beeinflusst werden in einer Welt, die uns beibringt, unseren Wert an unserem Aussehen zu messen“, schreibt sie.

Quelle: instagram.com

Nachdem die Sängerin Instagram aufgefordert hatte, solche Werbeanzeigen in Zukunft zu verbieten, veröffentlichte das soziale Netzwerk eine Entschuldigung über die Klatschseite ‚TMZ‘.

Das Unternehmen erklärte: „Es tut uns leid. Die Werbung wurde aus Versehen bewilligt. Wir haben sie uns erneut angeschaut und aus den zukünftigen Feeds entfernt.“