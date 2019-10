Demi Lovato ließ sich im Heiligen Land taufen

Demi Lovato (27) unternahm zuletzt eine äußerst spirituelle Reise nach Israel und erkundete dabei die Ursprünge ihres Glaubens. Dabei ließ sich die bekennende Christin sogar im Fluss Jordan taufen – in den selben Gewässern in denen Johannes der Täufer einst angeblich auch Jesus getauft hatte. Auf Instagram teilte die Schauspielerin ein paar Eindrücke ihres Trips.

Auf Instagram präsentiert sich Demi Lovato normalerweise eigentlich eher etwas freizügiger. Am 1. Oktober wurde es aber ausnahmsweise einmal spirituell. Die Sängerin reiste zuletzt nämlich nach Israel und besuchte dabei einige historische Stätten in denen das Christentum seinen Ursprung fand.

Bei dieser Gelegenheit ließ es sich die US-Amerikanerin nicht nehmen sich im Fluss Jordan taufen zu lassen. Eine Momentaufnahme davon lieferte sie ebenfalls auf Instagram. Dabei umarmt die „Camp Rock“-Darstellerin den Mann der die Zeremonie wohl vollzog und zeigt dabei ein strahlendes Lächeln.

Jahrelange Drogensucht

„Ich bin eine amerikanische Sängerin. Ich wurde christlich erzogen und habe jüdische Vorfahren“, schrieb die Künstlerin in dem Beitrag. „Als mir die Gelegenheit geboten wurde die Orte zu besuchen über die ich in der Bibel gelesen hatte, sagte ich ja“, so die 27-Jährige weiter.

„Israel hat etwas absolut Magisches. Ich habe noch nie ein solches Gefühl der Spiritualität oder der Verbindung zu Gott gespürt ..“, berichtete Lovato. Die Pilgerreise hat sich also wohl gelohnt. Erst im vergangenen Jahr musste die junge Frau wegen einer fast tödlichen Drogen-Überdosis medizinisch behandelt werden. Zuvor galt sie von ihrer jahrelangen Sucht genesen. Doch 2018 erlitt sie schließlich wieder einen schweren Rückschlag. Aktuell soll sie wieder drogenfrei leben. Hoffentlich hilft ihr ihr Glaube dabei, dass das auch so bleibt.