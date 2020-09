13.09.2020 20:48 Uhr

Die fünf coolsten Omas auf Instagram

Ein mutiges, modisches Auftreten hat nichts mit dem Alter zu tun. Diese fünf Fashion-Omas begeistern auf Instagram mit ihren fantastischen Looks.

Instagram ist nur was für junge Leute. Nope! Das Insta-Game dieser Omas hat es in sich. Mit ihren unkonventionellen, coolen und zum Teil auf sehr sexy Looks inspirieren sie ihre Millionen von Followern.

Hier sind die fünf angesagtesten Rentnerinnen auf Instagram!

Iris Apfel, die weltberühmte Ikone

Die weltberühmte Innenarchitektin Iris Apfel (99) darf in einer solchen Auflistung natürlich nicht fehlen. Die Fashion-Ikone bezaubert seit jeher mit ihrem extravaganten Style. Ihre grenzenlose Leidenschaft für Mode beweist jeden Tag wieder, dass Fashion absolut nichts mit dem Alter zu tun hat.

Den wunderbaren Film „Iris“ über sie sollte jeder Modefan und hoffnungslose Romantiker gesehen haben. Die Doku handelt neben der Mode nämlich von der Liebe ihres Lebens, ihrem verstorbenen Ehemann Carl.

Lyn Slater, die Carrie Bradshaw der Rentnerinnen

Die ehemalige Sozialarbeiterin Lyn Slater (66) ist die Carrie Bradshaw des „Advanced Style“ (= stilsichere, ältere Menschen). Mit ihrem Blog „Accidential Icon“ starte sie seit 2018 voll durch.

Ihr Content soll Frauen wie sie repräsentieren, die „nicht berühmt, dafür klug, kreativ, modisch, fit, nachdenklich, engagiert, nahbar und vor allem glücklich mit sich selbst sind“.

Colleen Heideman will mehr Dallas, weniger Alltag

Getreu ihrem Lebensmotto „Wenn nicht jetzt, dann wann?“ gibt sich die stilsichere Oma Colleen Heideman aus Neuseeland auf Instagram alles andere als schüchtern. Sie glitzert erhaben von den Fotos wie die Diven aus der TV-Serie „Dallas“.

Ihre Haare, ihr Make-up, ihr Schmuck, ihre Outfits – alles ist mehr, mehr, mehr! Wir und ihre 165 Follower lieben es!

Sarah Jane Adams, die Vintage-Hippie-Oma

Die Wahl-Australierin genoss es stets zu reisen. Das sieht man ihrem Style auch an. Sarah Jane Adams (65) trägt Klamotten aus allen Jahrzehnten von überall aus der Welt. Aus ihrer Schwäche, sich nicht von Dingen trennen zu können, schlägt sie heute auf Instagram Kapital. Sie verriet in einem Post: „Ich trage immer noch Klamotten, die ich mit 18 oder 19 anhatte“.

Ihr Markenzeichen: Ihre Vintage-Adidasjacken.

Baddie Winkle flirtet auch mit 92 noch gerne

Stars wie Rihanna (32), Gwen Stafani (50), Drake (33) und Miley Cyrus (27) folgen dem Instagram-Account von Baddie Winkle (92) seit Jahren. Die Amerikanerin, die mit bürgerlichem Namen Helen Ruth Elam heißt, bringt ihre 3, 7 Millionen Follower mit ihren quietschbunten, supersexy Outfits immer wieder zum Lachen.

Ihre Enkelin hilft ihre bei ihrer Arbeit als Fashion-Influencerin. Im Interview mit CNN berichtete sie über ihre Oma: „Sie war schon immer sehr außergewöhnlich. Sie gab sich stets flirty mit den Männern. Ich kenne keine Omas wie sie.“

Das glaubt man gerne. Man kann nur hoffen, später als Oma selbst so eine coole Type wie diese Damen zu sein.