Dieter Bohlen: Was macht seine Carina beruflich?

Mittwoch, 7. November 2018 13:26 Uhr

Dieter Bohlen ist der Mann vor der Kamera und seine Carina hält sich am Liebsten im Hintergrund. Nun hat sie den Instagram-Account von Dieter übernommen und schlägt sich ziemlich gut.

Sein Format „Dieter Tagesschau“ hat sich auf seinem Instagram-Account bereits etabliert. Täglich lädt der Pop-Titan kurze Videos hoch, erzählt aus seinem Leben oder kommentiert aktuelle Geschehnisse. Doch auch ein Dieter hat mal frei und damit seine Instagram-Follower nicht leer ausgehen, hat seine Freundin Carina übernommen. Und die plaudert so offen wie nie…

Carina erzählt über ihren Job

Carina ist gerne die Frau im Hintergrund und koordiniert das Leben von Dieter. Viel ist über die schöne Brünette nicht bekannt, außer das sie bereits seit 12 Jahren liiert sind, doch mit dem Leben im Rampenlicht hat Carina nicht viel zu tun.

Dennoch haben sich sicher schon viele gefragt, was macht Carina eigentlich beruflich?

Dieses Geheimnis lüftet sie nun auf Instagram: „Ihr seid hier in meinem Büro, hier läuft alles zusammen. Ich bin hier täglich und arbeite als Frau im Hintergrund. Ich verwalte seinen Musikverlag, hab fast täglich Anfragen aus Frankreich und Spanien für Werbefilme, für normale Filme, Coveranfragen, ganz viele Anfragen aus Moskau und St. Petersburg. Die Städte wollen fast jedes Wochenende Dieter auf der Bühne haben. Ich koordiniere alle „DSDS“ und „Supertalent“-Termine, alle Werbetermine, neue Werbeanfragen, also hier ist wirklich richtig was zu tun.“

Quelle: instagram.com