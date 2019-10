Dua Lipa: Neue Ära durch neuen Look

Zuletzt präsentierte sich Dua Lipa (24) ihren Instagram-Followern in einem komplett neuen Look. Die Sängerin färbte ihre gewohnt brünette Mähne nun nämlich blond und läutet damit ihren Angaben nach eine „neue Ära“ ein.

So hat man Dua Lipa noch nie gesehen. Nach Ashton Kutchers (41) Frau Mila Kunis (36) färbte sich nun auch die Sängerin ihre Haare blond und folgt damit dem wohl aktuellen Trend. Ihren neuen Look präsentierte die Britin bereits stolz ihren Instagram-Followern. „Eine neue Ära“, schrieb die 2-Jährige zu dem Spiegel-Selfie. Was sie in ihrem angeblich neuen Lebensabschnitt sonst noch so verändern möchte erwähnte sie bislang allerdings noch nicht.

Quelle: instagram.com

Neues Haupthaar, neues Album

Fest steht allerdings, dass die Künstlerin schon bald ihr neues Album veröffentlichen wird. „Ich bin wegen der ganzen neuen Musik so aufgeregt und begeistert, schon bald etwas Neues herauszubringen. Ich warte schon ganz ungeduldig darauf, es endlich zu veröffentlichen“, so der Popstar zuletzt in der US-Show „Entertainment Tonight“. Wir dürfen also gespannt sein ob sich neben ihrer Haarfarbe dann auch ihr musikalischer Stil geändert hat.