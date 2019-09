Ellie Goulding veröffentlicht Hochzeitsbilder

Am Samstag heiratete Popstar Ellie Goulding (32) ihre große Liebe Caspar Jopling (27) in der mittelalterlichen Kirche York Minster in England. Dabei durften zahlreiche Prominente Gäste das edle Brautkleid der Sängerin bestaunen. Nun fasste die Britin ihren großen Tag in einem rührenden Insta-Post zusammen und postete dazu eine Reihe von Eindrücken zu der Feier.

2017 liierte sich Ellie Goulding mit dem Kunsthändler Caspar Jopling. Am Wochenende gaben sich die beiden dann das Ja-Wort (wir berichteten). Neben den Familienangehörigen feierten unter anderem Katy Perry (34), James Blunt (45) und Sienna Miller (37) mit dem Brautpaar.

Quelle: instagram.com

Nun meldete sich Goulding erstmals seit der Trauung per Instagram zu Wort und richtet dabei süße Worte an ihre Gäste und Fans. “Am Wochenende habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet. In Gottes Land umgeben von den Menschen die ich schätze”, so der Musikstar. Ich bin von Dankbarkeit überwältigt. Vielen Dank für euren Besuch im York Minster. Eure Unterstützung und Großzügigkeit werde ich nie vergessen”, so die 32-Jährige weiter.

Bodenständig

“Wir beide senden euch so viel Liebe und eine riesen Umarmung”, bedankte sich die Braut auch im Namen ihres frischgebackenen Mannes.

Auf den Fotos ist unter anderem der Hochzeitskuss vor dem Altar sowie Ellie auf dem Weg zur Zeremonie zu sehen. Zudem zeigt Goulding ihren Followern den blauen VW-Bus mit dem sie zur Kirche gefahren wurde. Ziemlich bodenständig für einen Weltstar. Das Brautpaar wirkt dadurch jedenfalls ziemlich sympathisch.