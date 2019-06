Eric Stehfest oben ohne: So sieht er nicht mehr aus!

Freitag, 7. Juni 2019 18:38 Uhr

Zu seinem 30. Geburtstag postete der ehemalige „GZSZ„-Schauspieler Eric Stehfest ein ziemlich ungewöhnliches Bild von sich. Langer Bart, extrem durchtrainierter Body mit ultrabreiten Schultern – so kennen wir den Schauspieler ja gar nicht.

Zu dem sexy Bild schrieb Eric Stehfest eine lange Nachricht: „Endlich 30. Der Krieger des Hellen macht sich bereit um in die Schlacht zu ziehen. Mit Demut schaut ES zurück auf die vergangenen 10 Jahre. Mein Dank geht an meine Familie und meine Verbündeten.“

Er bedankt sich auch bei seinen Fans: „Auch bei Euch möchte Ich mich bedanken. Den Menschen die mich digital seid einigen Jahren begleiten. Ich hatte mit euch wahnsinnig emotionale Momente.“

Ehrliche Worte

Die emotionale Botschaft von Eric hat Tiefgang, so heißt es weiter: „Jeder einzelne Mensch hat es verdient in den Spiegel zu schauen und sich selbst zu Lieben. Wäre dies der Fall, gäbe es keine Diskriminierung, keinen Rechts- oder Linksextremismus. Das wir immer noch über Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen reden müssen ist auch ein Zeichen dafür das Menschen an Machtpositionen innerlich extrem unter sich selbst leiden müssen.“

Seine Follower sind absolut begeistert und das nicht nur von seinem sexy Bodypic: „Wahre Worte! Ich bewundere, wie du deinen Weg beschreitet hast& was du aus deinem Leben gemacht hast! Respekt!“ und ein anderer antwortet: „Behalte deine Stärke und dein Lächeln. Alles Gute zum Geburtstag.“

Zwischen 2014 und 2019 spielte Eric Stehfest bei „GZSZ“ die Rolle des Chris Lehmann.