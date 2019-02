Frauke Ludowig: Ungeschminkt, um unerkannt zu bleiben?

Montag, 4. Februar 2019 17:50 Uhr

Frauke Ludowig geht privat immer ungeschminkt aus dem Haus. Die Moderatorin hat sich in Deutschland im Laufe ihrer Karriere einen großen Namen machen können.

Immer top-gestylt steht sie vor der Kamera oder läuft über den roten Teppich, kein Skandal beschmutzt ihre weiße Promi-Weste. Vielleicht liegt das ja daran, dass man sie im Privaten selten erkennt? Wie sie nun selbst verriet, geht Frauke meist ungeschminkt aus dem Haus und fällt den neugierigen Fans ohne ihr TV-Make-up kaum noch auf.

„Ich wirke fast ein wenig unsichtbar“, sagt sie im Gespräch mit dem Magazin ‚Bunte‘, aber dieser Umstand scheint ihr sogar ganz gelegen zu kommen. Nicht immer erkannt zu werden, ist für einen bekannten Promi wie Frauke Ludowig sicherlich auch einmal angenehm, weshalb sie sich an das Nicht-Tragen von Make-up schon lange gewöhnt hat.

Privat immer ungeschminkt

„Ich schminke mich privat überhaupt nicht, steige so auch in den Flieger oder gehe so bei RTL in die Kantine“, erklärt sie weiter. Auch ihren Fans zeigte sich die hübsche Blondine schon öfter „oben ohne“.

Auf Instagram teilte sie erst kürzlich ein Selfie von sich im Auto, auf dem sie vollkommen natürlich und ohne Schminke zu sehen ist. Den Followern gefällt aber auch die natürliche Frauke sehr gut und unter dem Bild häufen sich bereits hunderte positive Kommentare.