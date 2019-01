Gavin Rossdale: Leidet er unter Sophia-Thomalla-Trennung?  

Mittwoch, 2. Januar 2019 20:28 Uhr

Gerade erst zeigten sich Gavin Rossdale und Sophia Thomalla zusammen auf dem Roten Teppich, nun soll schon wieder alles vorbei sein. Und nicht nur dass, angeblich hat die Schauspielerin auch schon wieder einen neuen Freund – oder zumindest einen kurzzeitigen Weggefährten.

Warum ist die Liebe von Gavin und Sophia angeblich zerbrochen? Dabei hatte die Schöne sogar seine Kinder kennenlernen dürfen und den Segen von seiner Ex Gwen Stefani bekommen.

Er trinkt viel Alkohol

Auf seinem Instagram-Account zeigte sich Gavin Rossdale über die vergangenen Tage ziemlich niedergeschlagen, postete in seiner Story eine Reihe an Selfies, auf denen er ziemlich niedergeschlagen aussah und er machte ebenfalls kein Geheimnis daraus, dass in den letzten Tagen ordentlich viel Alkohol floss. Ertränkt er seinen Kummer mit Alkohol?

Zum Jahreswechsel kam dann noch ein Bild mit einem Spruch hinzu, der schwer nach Herzschmerz klingt. Darauf steht: „Keiner kann zurückgehen und einen Neuanfang machen, aber jeder kann heute beginnen, ein Ende zu setzen.“