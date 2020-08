01.08.2020 23:40 Uhr

Gigi Hadid und Zayn Malik posten süßes Pärchenbild bei Instagram

Nach Wochen der Funkstille posteten das Traum-Paar Gigi Hadid und Zayn Malik endlich mal wieder ein gemeinsames Bild auf Instagram. Die werdenden Eltern wirken darauf verliebter denn je.

Unser Lieblingsmodel Gigi Hadid (25) ist endlich zurück in den sozialen Medien. Nachdem der „Victoria´s Secret“-Engel lange Monate fernab des Medienrummels lebte und über Wochen nichts postete, ließ sie ihre 55 Millionen Follower im vergangenen Juli wieder verstärkt an ihrem spannenden Leben teilhaben.

In einem Instagram Live-Video präsentierte die werdenden Mutter sogar ihre Babykugel, die inzwischen alles andere als klein ist.

Gigi Hadid feiert ihren Baby-Daddy

Aktuell stolziert die schöne Amerikanerin mit libanesischen Wurzeln nicht über die Laufstege in den großen Metropolen. Wegen Corona und ihrer ersten Schwangerschaft lebt Gigi Hadid ein ruhiges, zurückgezogenes Leben in Kalifornien. Aber auch ohne den Glamour der Fashion-Welt wollen ihre Fans natürlich wissen, wie es ihr und dem kleinen Menschen in ihr geht!

Auch interessant:

Kuss-Foto

Sehr zur Freude aller postete die große Schwester von Bella Hadid (23) am Wochenende ein Kuss-Foto mit ihrem Freund Zayn Malik (27). Die beiden Superstars wirken wie frisch verliebt. In die Caption schrieb sie: „Baby Daddy“.

Galerie

Zayn & Gigi: Ein Happy End mit Baby

Dabei ging ihre Beziehung schon durch etliche Höhen und Tiefen. Das Model und der Musiker waren immer wieder zusammen und trennten sich dann wieder. Gigi Hadid ging eine im Herbst 2019 eine kurze Beziehung mit dem „The Bachelorette“-Kandidaten Tyler Cameron (27) ein.

Aber am Ende landete sie immer wieder in Zayns Armen. Ob geplant oder ungeplant, im Winter oder Frühjahr 2020 zeugte das On/Off-Paar dann ihr erstes, gemeinsames Kind.

Geburt im Herbst?

Der Promi-Sprössling wird schon bald das Licht der Welt erblicken. Gigi verriet selbstverständlich nicht, wann der genau Termin ist, aber da wir wissen, dass sie bei der Fashion Week im März bereits schwanger war, tippen wir auf ein Datum im Herbst.

So oder so können wir es kaum erwarten das Baby zu sehen. Man kann sich gar nicht vorstellen, welch ein wunderschöner Mensch aus der Verbindung von zwei solch überaus attraktiven Menschen entstehen wird!