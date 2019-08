Hailey Bieber: Darum schwört sie auf digital Detox

Hailey Bieber gönnt sich regelmäßig Pausen von Instagram, um in keine Negativspirale zu geraten. Die blonde Schönheit findet es schwer, sich nicht von Online-Hatern herunterziehen zu lassen. Um weiter positiv und gesund durchs Leben zu gehen, trennt sie sich des Öfteren von der Social Media-App auf ihrem Smartphone.

„Ich finde es wichtig, meiner Gesundheit zuliebe Zeit für mich zu haben, weshalb ich die Instagram-App oft lösche – manchmal für einen Tag, manchmal für eine Woche. Ich fühle mich so viel besser, je länger ich es tun kann“, berichtet sie.

Quelle: instagram.com

„Es schreit nur so vor Negativität“

Im Gespräch mit ‚Glamour‘ fügt die Ehefrau von Justin Bieber hinzu, wie wichtig ein gesunder Abstand für sie ist.

„Meiner Meinung nach sollten die sozialen Netzwerke nicht zu viel von meiner Zeit beanspruchen, wenn ich sie nicht genieße. Es schreit nur so vor Negativität und es fällt mir schwer, mich auf meine mentale Gesundheit zu konzentrieren, wenn in der Sekunde, in der ich wieder online bin, jemand meinen Job, meine Beziehung oder im Grunde irgendeines der Dinge in meinem Leben, die positiv sind, zerreißt. Also lösche ich es einfach, um Ängste zu vermeiden“, sagt sie.