Halle Berry mit 53: So krass sieht ihr Waschbrettbauch aus

Wow, Halle Berry hat mit 53 Jahren einen krasseren Waschbrettbauch als die meisten Jungs im Fitnessstudio.

Ohne Zweifel gilt Halle Berry seit Jahrzehnten als eine der schönsten Frauen der Welt. Aktuell beeindruckt uns die Oscar-Gewinnerin aber nicht mit ihren tollen Kurven oder ihrem makellosen Gesicht, sondern mit ihren phänomenalen Bauchmuskeln. Mit über 50 Jahren auf dem Buckel präsentierte das ehemalige Bond-Girl gestern stolz ihren Waschbrettbauch auf Instagram.

Quelle: instagram.com

Fit für neuen Kinofilm „Bruised“

Das harte Training für die stählernen Muskeln diente allerdings nicht zur Freizeitbeschäftigung, sondern der Vorbereitung auf ihren neuen Film „Bruised“. Das Drama befindet sich aktuell noch in der Vorbereitung, die Dreharbeiten werden aber wahrscheinlich bald beginnen. Halle Berry übernimmt hierbei nicht nur die Hauptrolle, sondern wird auch ihr Debüt als Regisseurin abliefern.

Das Sportdrama handelt von der ehemaligen MMA-Kämpferin Jackie „Justice“. Diese versucht mit Müh und Not sich und ihren kleinem Sohn Manny finanziell über Wasser zu halten. Trotz ihrer Bemühungen drohen die Behörden ihr damit, ihr das Kind wegzunehmen.

Um diesen Schritt zu verhindern, muss sich Jackie ihren inneren Dämonen stellen und ein letztes Mal in den Ring steigen. Als Frau und Mutter steht ihr nicht nur der körperliche Kampf gegen einen der neuen Shooting-Stars in der MMA-Welt an, sondern auch der Kampf, die Mutter zu werden, die sie sich selbst für ihren Sohn Manny wünscht.

Wann der Film in die Kinos kommen soll, steht noch nicht fest.