Heidi Klum: Heißes Popo-Bild aus dem Urlaub

Montag, 26. November 2018 11:02 Uhr

Heidi Klum macht aktuell Urlaub in Mexiko und lässt sich die Sonne auf den Bauch und auf den Po scheinen. Ihre Instagram-Follower versorgt das Model mit zahlreichen Bildern aus ihrem Urlaub.

Jedoch wäre sie nicht Heidi, wenn die Bilder nicht hin und wieder für Gesprächsstoff sorgen würden. Nun postete die die 45-jährige Mal wieder ziemlich sexy Bilder, die zeigen, sie kann es sich noch erlauben, gaaaanz viel Haut zu zeigen.

Auf einem Bild liegt die Blondine auf einer Schmetterlings-Luftmatratze und ist nur in einem knappen Höschen bekleidet. Den Busen hält sie sich kokett mit einem Arm verdeckt. Dazu schaut Heidi ziemlich verträumt in die Ferne, so als ob sie nicht mitbekommen hätte, dass jemand das Foto von ihr macht.

Quelle: instagram.com

Heidi sexy wie nie

Auf einem weiteren Bild posiert Heidi in einem knappen Bikini und zeigt sich von ihrer Rückseite, den Popo frech in die Kamera gehalten. Ohne Frage, sie kann es sich durchaus erlauben und mit ihrer jungen Konkurrenz mithalten.

Quelle: instagram.com

Man darf außerdem auch nicht vergessen, Heidi hat vier Kinder auf die Welt gebracht, das merkte auch eine Followerin neidlos an: „Den Körper haben kaum Frauen, die 20 Jahre jünger sind als Heidi. Erst recht nicht nach 4 Schwangerschaften! Sie sieht einfach super aus.