Heidi Klum im Hochzeitsstress? Darauf ein Likörchen!

Aktuell genießt Heidi Klum (46) mit ihrem Tokio-Hotel-Lover und dessen Bruder Bill Kaulitz (29) anscheinende die Sonne der italienischen Insel Capri. Dabei scheint die Reisetruppe ordentlich Spaß zu haben. Laut dem neusten Instagram-Post der „Modelmama“ gibt es nämlich jeden Tag „Limoncello“-Likör.

Angeblich sollen Heidi Klum und Tom Kaulitz (29) ja dieses Wochenende auf der italienischen Sonneninsel Capri groß Hochzeit feiern. Schließlich arbeitete die „GNTM„-Chefin zuletzt ihre „Wedding/To Do List“ halbnackt ab (wir berichteten). Zudem trug Heidi in den vergangenen Tagen nur weiße Outfits. Als ob sie damit die Gerüchte um die anstehende Hochzeit bestätigen wollte.

Offensichtlich will es die 46-Jährige Modelmama mit ihrem Tokio-Hotel-Rockstar-Boy nun nochmal so richtig krachen lassen. Dabei darf natürlich auch dessen Bruder Bill Kaulitz nicht fehlen. Auf Instagram postete die Model-Jurorin gestern ein Video, auf dem sich die dreiköpfige Sauftruppe Zitronenlikör gönnt. Dazu schrieb die blonde Frohnatur „Limoncello all day“. Heidi präsentiert sich mal wieder in einem weißen, freizügigen Outfit. Die „Durch den Monsun„- Interpreten tragen lässige Tanktops.

Ballermann oder Capri?

Man könnte fast meinen die drei wären auf dem Ballermann oder in einem typischen Berliner Spätkauf. Schließlich erinnert die Kulisse des Videos mit dem Alkohol in den Regalen stark an den „Späti um die Ecke“. Im Hintergrund wackelt die Verkäuferin des Ladens – in dem das Video entstand – begeisert mit zwei Likör-Flaschen. Die Party war offenbar alles andere als „laaangweilig“.

Zahlreiche Medien berichteten zuletzt, dass sich die kommende „Queen of Drags“-Jurorin und Tom am Wochenende auf Capri das Ja-Wort geben werden. Angeblich gäbe es die Zeremonie auf der Luxusyacht „Christine O“. Der 100 Meter lange Kahn gehörte einst dem griechisch-argentischen Reeder Aristoteles Onassis und seiner Ehefrau Jacky. Die war immerhin Witwe des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy.

Wir dürfen gespannt ob das Gerüchte-Sommertheater um den Termin der Hochzeit dann endlich ein Ende hat. So langsam wird es nämlich „laaangweilig“.