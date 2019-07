Heidi Klum plant Hochzeit oben ohne

Mittwoch, 24. Juli 2019 13:58 Uhr

Mitte des Monates wurde bestätigt, dass Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) entgegen aller Gerüchte noch nicht verheiratet sind. Aktuell steckt die „Modelmama“ aber angeblich noch voll in den Hochzeitsplanungen. Allerdings organisiert Heidi die Feier nicht vom Schreibtisch, aus sondern halbnackt in der Sonne am Pool. Zu dem was hier sehr anzüglich klingt lieferte die 46-jährige gestern auf Instagram das entsprechende Bildmaterial. Da hat nicht nur Tom was zu gucken.

Sind Heidi Klum und ihr Lover Tom Kaulitz nun schon verheiratet oder nicht? Lange diskutierten die Medien hin und her. Mitte des Monats bestätigte das US-„People-Magazin“ jedoch, dass die Turteltauben sich bereits standesamtlich das Ja-Wort gaben. Fast zeitgleich feierte der 29-jährige Junggeselle Tom in Las Vegas seinen Abschied vom Leben eines ledigen Musikstars.

Die Bilder der wilden Jungesellen-Party sind seitdem auf Instagram zu sehen. Genauso wie seine zukünftige Ehefrau halbnackt von hinten im Tanga aussieht.

Quelle: instagram.com

Trainierter Po

Eins muss man der GNTM-Jurorin aber lassen: für ihre 46 ist ihr Hintern noch extrem gut trainiert. Vermutlich ist das der Grund dafür, dass die vierfache Mutter bisher keinen Shitstorm sondern lediglich Lob kassierte. „In deinem Alter werde ich nicht mehr so einen Po haben“, kommentierte eine Followerin. „Sexy“, applaudierten zahlreiche andere.

Was auf der To-do-Liste der Hochzeitsvorbereitungen steht, ist allerdings nicht zu erkennen. Bleibt eben alles genauso geheim wie der genaue Hochzeitstermin des Paares mit dem großen Altersunterschied.