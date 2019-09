Heidi Klums Ex-Model Klaudia mit K hat sich verlobt

2018 nahm Klaudia Giez an Heidi Klums (46) Casting-Show „Germanys Next Topmodel“ teil. Damals fiel die 23-Jährige vor allem durch ihre schrille und aufgeweckte Art auf und präsentierte sich stets gut gelaunt. Nun hat die Schönheit mal wieder einen guten Grund so richtig auszuflippen. Ihr Freund Felipe Simon machte ihr nämlich einen Heiratsantrag.

Bei „Germanys Next Topmodel“ rannte Klaudia mit K stets kreischend und extrem gut gelaunt durch das Set. Auch privat hat die aufgedrehte Schönheit nun einen guten Grund so richtig happy zu sein. Ihre große Liebe Felipe hat ihr nämlich die Frage aller Fragen gestellt. Und das auch noch an ihrem 23. Geburtstag.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ???Klaudiamitk??? (@klaudiagiez) am Sep 13, 2019 um 5:23 PDT

Brasilianischer Verlobter

Auf Instagram teilte die Frohnatur nun ein rund vierminütiges Video indem sie die frohe Botschaft mitteilt. In dem Post fasste die frisch Verlobte die Highlights ihres großen Tages zusammen. Diesen beginnt sie natürlich im Bett liegend mit ihrem Freund Felipe, mit dem sie sich allerdings noch überwiegend auf englisch unterhält. Dieser stammt nämlich aus Brasilien.

Aktuell lebt er aber mit seiner Klaudia in Berlin wo er als Fotograf und Leiter einer Social-Media-Agentur arbeitet.

Überraschungsparty mit Antrag

Mit dem Antrag schenkte der Brasilianer dem Model nicht nur das schönste Geschenk sondern auch den Höhepunkt des Tages. Mit verbundenen Augen führt er sie zunächst in eine geheime Event-Location. Dort wird das Geburtstagskind bereits freudig von zahlreichen Freunden erwartet. Dann der wohl schönste Moment des Abends: Klaudias Freund geht auf die Knie und stellt die Frage aller Fragen.

Seit rund anderthalb Jahren gibt es das Liebespaar quasi nur noch im Doppelpack. Beim Anblick der Insta-Storys der beiden war allerdings schon längst klar: hier stimmt die Chemie. Der Antrag war also nur noch eine Frage der Zeit.