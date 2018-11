Iggy Azalea: So versext ist ihr Instagram

Donnerstag, 1. November 2018 21:10 Uhr

Was ist denn da bei Rapperin Iggy Azalea (28) los? In letzter Zeit sorgt sie vor allem mit viel nackter Haut für Schlagzeilen.

Vor wenigen Jahren war Iggy mit ihren Reimen in aller Munde – ihre Hits „Fancy“ und „Black Widow“ liefen in den Clubs und Radiostationen dieser Welt hoch und runter. Doch dann war die hübsche Blondine schlagartig weg vom Fenster.

Doch nun scheint es so, als ob die Gute versuchen würde mit viel nackter Haut verzweifelt noch etwas Aufmerksamkeit zu erhaschen. Dabei bewegt sie sich auf einem schmalen Grad zwischen heiß und geschmacklos. Hier die 8 größten Hingucker:

Das EP-Cover

Das Cover zu ihrer vierten EP „Survive the Summer“ ist ein absoluter Hingucker. Iggy in einem Catsuit, der eigentlich mehr zeigt als verdeckt – bei fast freiem Blick in den Schambereich. Die Oberweite wird von kräftigen Händen verdeckt.

Quelle: instagram.com

Heiße Urlaubsgrüße

An einem schönen Tag die Sonne von einem schicken Boot aus genießen. Knapper Bikini. Check. Diesen Anblick wollte Iggy Azalea mit ihren Fans und Followern teilen und zack: Da ist der heiße Schnappschuss auch schon bei Insta.

Quelle: instagram.com

Nackt

Es ging aber noch freizügiger: Nackt – bis auf die Socken und Designer-Treterchen präsentierte sich die „Bounce“-Rapperin ihren mehr als 12 mio. Instagram-Fans. Auch wenn nicht explizit etwas zu sehen ist, fanden auch einige Fans dieses Bild etwas too much: So fragte ein Fan „Iggy, muss das denn sein?“

Quelle: instagram.com

Kuschellaune

Auch harte Rapperinnen sind manchmal in Kuschellaune. Vermutlich war das der Gedanke hinter dem Bild. Iggy mit einer übergroßen Hello Kitty-Plüschfigur – dazu ein rosafarbenen Slip, der sehr tiefe Einblicke gewährt. Die Kommentare darunter in vielen Fällen ziemlich zweideutig. Iggys kurzer Kommentar dazu: „Gute Nacht“. Na dann …

Quelle: instagram.com

Pizza-Moment

Hat jemand Bock auf Pizza? Nichts geht über ein Stück kalte Pizza nach einer durchfeierten Nacht: Mit pinker Perücke und knallroter Unterwäsche nascht Fräulein Azalea an einem Stück Pizza.

Quelle: instagram.com

Zugeknöpft

Gefühlt auf keinem Bild hat Iggy mehr Textil auf der Haut, wie auf diesem Bild und auch hier gewährt die Australische Rapperin tiefer Einblicke.

Quelle: instagram.com

Busenblitzer

Sie kann es scheinbar nicht lassen. Trotz wallendem – was auch immer das sein soll – und prolliger BlingBling-Kette, blitzt die rechte Brust neckisch hervor. Das ist garantiert kein Zufall …

Quelle: instagram.com

So, jetzt hast du mehr als genug gezeigt – jetzt wird es aber wieder höchste Zeit für neue – und gute (!) Musik, Iggy.