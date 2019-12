Insta-Freundinnen: GNTM-Vanessa chillt jetzt mit Bachelorette Gerda Lewis

Seit wann sind die beiden denn miteinander befreundet? Die ehemalige „Germany´s Next Topmodel“-Kandidatin Vanessa Tamkan (22) und die „Bachelorette 2019“ Gerda Lewis (27) zeigten sich zusammen in ihren Instagram-Storys. Feuchtfröhlich stoßen sie schon jetzt gemeinsam auf die Weihnachtszeit an.

Getroffen haben sich die zwei Reality-Stars allerdings nicht im privaten, sondern im beruflichen Rahmen. Die Models, die jeweils durch GNTM der Nation bekannt wurden und heute als Influencerinnen arbeiten, gehörten zu den wenigen geladenen Gästen des Weihnachtsabends der Möbel- und Einrichtungsfirma „Depot“.

Influencerinnen unter sich

Im kleinen Kreis mit anderen Social Media-Stars genossen Gerda und Vanessa jetzt schon reichlich Glühwein, extravagante Weihnachtsdrinks, verpackten gemeinsam Geschenke und backten zusammen Plätzchen. Insbesondere der fröhlichen Gerda schien der besinnliche Abend sehr gut gefallen zu haben.

Die letzte Bachelorette, die allerdings schon wieder ihren Single-Status genießt, hat sich den schönen Abend auch mehr als verdient. Denn erst letztes Wochenende verkaufte die Mode-Liebhaberin ihre alten Kleider beim Blogger-Flohmarkt in Köln für gute Zwecke. Die gesamten Einnahmen gingen nämlich nicht in Gerdas Geldbeutel, sondern an die Wohltätigkeitsstiftung „SOS Kinderdorf“.

Quelle: instagram.com

Gerda Lewis liebt „Bachelor in Paradise“

Nach dem Weihnachtsabend ging es für Gerda zurück in ihr kuscheliges Zuhause zu ihrem süßen Chihuahua Mishka. Dort frönte die Influencerin ihrem Guilty Pleasure Reality TV. Sie gönnte sich noch eine Folge „Bachelor in Paradise“.

In der Kuppelshow suchen ehemalige Kandidaten und Kandidatinnen aus „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ die Liebe fürs Leben oder vielleicht nur die nächste Ex-Affäre. Mit von der Partie sind dieses Jahr auch eine Handvoll Männer, die sich dieses Jahr erst um Gerdas Herz bemüht hatten. Kein Wunder also, dass die Show für die Blondine besonders unterhaltsam ist.