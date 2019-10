Jennifer Aniston überrascht ihre Follower mit Kinderfoto

Jennifer Aniston (50) hat nicht einmal drei Tage einen Instagram-Account und schon Millionen Follower in zweistelligen Bereich! Damit knackte der Hollywoodstar bereits jetzt Rekorde der Fotoplattform. Doch am 17. Oktober sorgte die Schauspielerin mit ihrem Profil erneut für Schlagzeilen. Die US-Amerikanerin enthüllte nämlich wie sie als Kind aussah.

Die „Wir sind die Millers„-Darstellerin hat zwar erst seit dem 15. Oktober ein Instagram-Profil. Allerdings weiß sie bereits jetzt wie sie mit Hilfe der App für Schlagzeilen sorgt. Nach nur wenigen Tagen folgen dem US-Star schon 13,5 Millionen Nutzer. Tendenz steigend. Damit brach sie bereits jetzt alle Rekorde seit der Gründung der Plattform. Rund fünf Stunden nachdem sie den Account erstellt hatte, zählte dieser bereits über eine Million Follower.

Quelle: instagram.com

Nun postete die 50-Jährige ein Kindheitsfoto und zeigt der Öffentlichkeit damit zum ersten Mal wie sie als kleines Mädchen aussah. Hinter dem Schnappschuss veröffentlichte die Schauspielerin zudem ein aktuelles Foto. Vergleicht man die Bilder wird klar, dass sich zumindest Jennifers Gesichtsausdruck nur geringfügig verändert hat.

Gleicher Look

Auch an Anistons Look hat sich wenig getan. Auf Schlapphüte scheint sie nämlich nach wie vor zu stehen. Bisher hat der Post bereits über 5 Millionen Likes. Wenn Jennifer Aniston so weiter macht, müssen die Instagram-Statistiken bald neu berechnet werden.