Jennifer Garner tanzt auf ihrem Stern am Hollywood-Boulevard

Samstag, 24. November 2018 21:41 Uhr

Jennifer Garner hat ihrem Stern auf dem „Walk of Fame“ einen Besuch abgestattet und ihn mit ein paar Tanzschritten aufpoliert. Die 46-jährige Schauspielerin hat ihren Fans auf Instagram verraten, was lange nach der feierlichen Enthüllung mit den Stars passiert, die einen Stern auf dem legendären „Walk of Fame“ erhalten haben.

Garner schrieb scherzhaft: „Habt ihr euch je gefragt, was mit den Walk of Fame-Stars nach der Zeremonie geschieht? Vorführungen an 10 Stunden pro Monat, um deinen Platz zu behalten – steht im Vertrag.“

Sie schrieb weiter: „Ich seh dich auf dem Hollywood Blvd., @snoopdogg – ich bin die mit den ungeschickten Tanzschritten (nebenbei: wie lustig wäre das denn?)“

Hier ist das süße Video, das Garner passend dazu gedreht hat: