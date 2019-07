Jennifer Lopez: So süß gratuliert Alex Rodriguez zum 50. Geburtstag

Donnerstag, 25. Juli 2019 10:55 Uhr

Alex Rodriguez teilte anlässlich des 50. Geburtstags (24. Juli) seiner Verlobten Jennifer Lopez eine süße Fotomontage. Der Partner der ‚On The Floor‘-Hitmacherin postete auf Instagram ein Schwarzweiß-Video, das Fotos von ihm mit „J.Lo“ und ihren jeweiligen Kindern zeigt.

Gemeinsam kümmern sie sich um die elfjährigen Zwillinge Max und Emme, die Lopez aus ihrer Ehe mit Marc Anthony mitbrachte, sowie die 11- und 14-jährigen Töchter Ella und Natasha, die Rodriguez mit Ex-Frau Cynthia Scurtis hat. Unter das Video, das mit Billy Joels ‚This Is The Time‘ untermalt wird, schrieb der verrentete Baseball-Star: „#HappyBirthdayJLO Es ist deine Party, Jennifer! Danke, dass du uns alle eingeladen hast, um diesen besonderen Tag mir dir zu teilen.“

„Ich weine“

Die Sängerin selbst kommentierte den Post ihres Liebsten mit den folgenden Worten: „Ich weine… Ich liebe unser Leben… Ich liebe dich so sehr… danke mein wunderschöner Macho…“ Die ‚Manhattan Queen‘-Darstellerin feiert ihren persönlichen Meilenstein bereits seit längerem im Rahmen ihrer ‚It’s My Party-Tour‘ und gab zuvor zu, sich nicht ihrem Alter entsprechend zu fühlen.

In der ‚Ellen DeGeneres Show‘ sagte sie, als Jennifer Lopez ihre Tour ankündigte: „Es ist verrückt. Fühlt sich noch jemand, als sei er noch immer 16? Ich fühle mich wie 26.“ Bezüglich ihrer Pläne für ihren runden Geburtstag hielt sich die ‚I’m Real‘-Sängerin relativ bedeckt und erklärte, einfach mal „die Füße hochlegen“ zu wollen. Das hat sie sich angesichts ihres strammen Tour-Planes auch verdient, denn die Latina tritt bereits am Donnerstag (25. Juli), Freitag (26. Juli) und Samstag (27. Juli) wieder auf, um ihre US-Tour in Miami zu beenden. Anschließend jettet sie nach Europa, wo zahlreiche weitere Shows anstehen.