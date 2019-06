Jenny Frankhauser: Lipödem-Krankheit breitet sich weiter aus

Donnerstag, 20. Juni 2019 11:47 Uhr

Letzte Woche gab Jenny Franhauser (26) via Instagram bekannt, dass sie an einer unheilbaren Krankheit leide. In ihren Beinen häufen sich Fett- und Wasseinlagerungen, auch bekannt als Lipödem. Nun folgt die nächste schlechte Nachricht für die Katzenberger-Schwester.

In ihrer Instagram-Story erzählt Jenny Frankhauser, dass nicht nur ihre Beine von der Krankheit betroffen sind: „„Die schlechte Nachricht ist, dass ich auch in den Armen Lipödeme habe, wenn ich die Arme lange oben habe, tut es weh, das ist erst der Anfang der Beschwerden.“

Frühzeitig erkannt

Auslöser eines Lipödems scheinen hormonelle Veränderungen bei der Frau zu sein, genaue Ursachen für das Krankheitsbild sind noch nicht geklärt. Meist treten Symptome nach der Pubertät auf, seltener nach Schwangerschaften und den Wechseljahren. Besonders betroffen sind Oberschenkel, Hüfte und Gesäß. Ein Lipödem ist nicht heilbar, sondern kann nur eingedämmt werden.

Jenny erzählt jedoch, dass die Chancen auf eine Eindämmung gut sind: „Die gute Nachricht ist, dass das Lipödem frühzeitig erkannt wurde. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man es für immer wegbekommt, zum Beispiel mit einer OP und Behandlungen, ist größer, als wenn ich in einem späteren Stadium wäre.“