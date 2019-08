Jessie J: Darum legt sie eine Social-Media-Pause ein

Jessie J gönnt sich eine Auszeit von Instagram. Die ‚Price Tag‘-Sängerin hat sich dazu entschlossen, Social Media für eine Weile den Rücken zu kehren. Dies kündigte sie in einem Online-Post an.

„Nur damit das klar ist, mir geht es gut. Ich bin glücklich und gesund. Ich fühle mich so gut, dass ich das respektieren und weiterentwickeln will und nach oben statt nach unten blicken will. Instagram macht Spaß, aber es ist nicht das echte Leben“, schreibt die Britin.

Quelle: instagram.com

„Ich bin dann mal weg“

Ihre neu gewonnene Zeit und Energie steckt die Künstlerin nun stattdessen in ihre Musik. „Ich bin weg, um an einem neuen Album zu schreiben“, verrät sie. „Das sage ich nur den Leuten, die mich unterstützen. Ich liebe euch alle. Werde bald zurück sein.“

Alle Fans dürfen sich darauf freuen, in naher Zukunft eine „erfrischte und aufgetankte“ Jessie zu sehen. Auch ihren Followern legt die Musikerin einen digitalen Detox ans Herz: „Versucht, ab und zu eine Reinigung von Instagram einzulegen – es kann keinen Schaden anrichten.“