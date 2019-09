Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht ziehen blank

Jimi Blue Ochsenknecht (27) und sein Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (29) wurden vor allem durch ihre Rollen bei den „Wilden Kerlen“ bekannt. Heute sind die beiden gestandene Männer. Doch nun wagte Jimi über Instagram eine Zeitreise in die Vergangenheit. Dort postete der Schauspieler ein Kindheitsfoto mit seinem Bruder und präsentiert dabei das nackte Hinterteil der beiden.

Da dürften die weiblichen Fans der beiden Ochsenknecht-Brüder ins schwärmen geraten. Jimi Blue postete nämlich zuletzt auf Instagram ein Foto auf dem er und Wilson nackt von hinten zu sehen sind. Viele Damen werden nun wohl völlig hektisch das Profil des 27-Jährigen öffnen wollen um die Hinterteile bestaunen zu können. Zur Enttäuschung dieser muss allerdings gesagt werden, dass der Schnappschuss aus den Kindheitstagen der Jungs stammt.

Quelle: instagram.com

Wie bei den „Wilden Kerlen“

Dennoch erinnert das Foto stark an eine berühmte Szene aus „Die Wilden Kerle 2„. In dem Ausschnitt pinkelt nämlich die komplette Fußball-Bande an einen Zaun.

Heute sind Wilson und Jimi längst nicht mehr nur auf der Leinwand zu sehen. Die Allround-Talente versuchen sich nämlich u.a. auch als Gastronomen und Sänger.