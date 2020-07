Samstag, 25. Juli 2020 08:20 Uhr

Justin Bieber dankt Gattin Hailey für das Ende seiner Hautprobleme

Justin Bieber kann sich endlich wieder über eine pickelfreie Haut freuen. Dafür dankte er heute seiner Ehefrau Hailey.

Mit Schrecken erinnert sich Justin Bieber (26) an seine Hautprobleme zurück. Der Pop-Star litt vergangenes Jahr unter einem schweren Fall von Erwachsenen-Akne. Ja das gibt es und man will es echt nicht haben.

Wie es heißt, sollen die Pickel des Sängers so zahlreich gewesen sein, dass er und damals noch Hailey Baldwin (23) sogar darüber nachdachten ihre Traumhochzeit zu verschieben.

Pickel weg dank Eheglück

Zum Glück gehört dieses Problem jetzt aber der Vergangenheit an. Justin Bieber postete heute ein Spiegelselfie von sich in seinen Instagra-Storys zu dem er schrieb: „Meine Haut ist großartig. Danke an Hailey Bieber.“

Wie es scheint, half das Model ihrem Ehemann mit einer Handvoll wertvollen Tricks dabei, seine Haut wieder toll aussehen zu lassen, Wir wollen jetzt natürlich wissen, welche Geheimrezepte die schöne Blondine auf Lager hat.

Hailey Biebers Tipp für gute Haut ist …

Hailey Baldwin äußerte sich dazu in ihren eigenen Storys. Sie postete ein Bild von sich mit einer Gesichtsmaske und den Worten: „Feuchtigkeit ist essenziell“. Verstehen wir das richtig? Keine teuren Cremes, keine luxuriösen Treatments, die sich ausschließlich Superreiche leisten können, sondern einfach nur Wasser? Großartig!

Tatsächlich liegt der Schlüssel zu einer gesunden Haut oft darin, genug Wasser zu trinken und die Haut mit einer einfachen Feuchtigkeitscreme zu versorgen. Zu viel Waschen mit Seife entzieht der Haut im Gegensatz dazu ihre natürlichen Schutzfilme.

Justin Bieber: Bald geht es wieder auf Tour

Insgesamt scheint die Ehe mit Hailey Baldwin dem ehemaligen Bad Boy des Pops sehr gutzutun. In ihrer eigenen Facebook-Show präsentierte sich das Paar als extrem bodenständig und relaxt.

Der ruhige Alltag in den gewohnten vier Wänden wird aber bald ein Ende finden. Im kommenden Jahr geht es für Sänger auf große Welttournee. Diese sollte eigentlich schon 2020 stattfinden, wurde aber aufgrund der Corona-Epidemie verschoben.

Stattdessen beginnt die Tour jetzt am 2. Juli 2021 und endet Mitte August. Bisher gab der Grammy-Gewinner lediglich die Termine für seine Auftritte in Nordamerika bekannt. Er wird mit seiner „Changes“-Tour aber höchstwahrscheinlich auch nach Europa kommen. Das wäre dann danach im Herbst/Winter 2021.

