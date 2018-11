Kaley Cuoco rettet verletztes Seehundbaby an Thanksgiving

Freitag, 23. November 2018 16:13 Uhr

Schauspielerin Kaley Cuoco (32) verbrachte das gestrige “Thanksgiving”-Fest nicht, wie so viele andere, mit ihrer Familie. Stattdessen rettete die Tierliebhaberin gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Profi-Reiter Karl Cook, ein verletztes Seehundbaby.

Das verletzte Wildtier fanden sie bei einem Strandspaziergang. Zum Thema “Dankbarkeit an Thanksgiving” teilte sie ein Video der Rettungsaktion auf Instagram.

Tierrettung trotz Feiertag

Da die “Big Bang Theory”-Darstellerin für ihre Tierliebe bekannt ist, wundert es wohl kaum jemanden, dass sie ein verletztes Tier nicht einfach unbeachtet lässt. Unter dem Video über die Rettungsaktion schrieb sie:

„Hier ist, wofür ich dankbar bin…am Strandhaus meiner Schwiegereltern fanden Karl und ich ein Seehundbaby, das offenbar verloren und verletzt war.”

Sie wendeten sich an einen 24-Stunden-Service, waren sich aber unsicher, ob diese kommen würden: „Die See- und Wildtierrettung sicherten mir zu, dass sie einen Freiwilligen schicken, aber ich war mir unsicher, ob an Thanksgiving jemand bereit wäre zu kommen.”

Quelle: instagram.com



“Sie kamen alle um ihm zu helfen!”

Doch Kaley Cuoco und Ehemann Karl sollten nicht enttäuscht werden:„Ein paar Stunden später stellte ich fest, dass sich eine Gruppe Freiwilliger um den Seehund versammelt hatte. Sie kamen alle um ihm zu helfen!”

Quelle: instagram.com



Das war doch mal ein gelungenes Happy-End für die 32-Jährige. Am Schluss ihres Posts schrieb sie noch: „Mein Herz ist erfüllt und ich bin dankbar für diese barmherzigen Menschen, die alle ihre Thanksgiving-Pläne über Bord warfen, um ein hilfloses Tier zu retten. Besser geht’s nicht!”.

So viel Liebe und Hilfsbereitschaft ist auch einfach herzerwärmend.