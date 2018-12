Kat Von D: Das Kind ist da und sie will 40 Tage Auszeit

Montag, 3. Dezember 2018 11:03 Uhr

Kat Von D ist erstmals Mutter geworden. Die 36-jährige Tattoo-Künstlerin und ihr Ehemann Leafar Reyes, dessen bürgerlicher Namen Rafael Reyes ist, durften ihren Sohn Leafar Von D Reyes auf der Welt begrüßen.

Die Verkündung der Geburt erledigten die frisch gebackenen Eltern mit einem süßen Vater-Sohn-Foto. Auf Instagram schrieb die ehemalige ‚LA Ink‘-Darstellerin unter den Schnappschuss:

„Lernt unseren wunderschönen kleinen Jungen, Leafar Von D Reyes, kennen. Danke an all unsere geliebten Familienmitglieder, Freunde, Fans und Follower für eure Geduld bei der Bekanntgabe dieser lang erwarteten Ankunft! Ehrlich gesagt wollen mein Ehemann und ich die nächsten 40 Tage frei nehmen (das vierte Trimester), um uns auf das Baby zu konzentrieren und unsere großartige Beziehung zum Elternsein übergehen zu lassen. Also bitte nehmt es uns nicht übel, wenn wir in nächster Zeit nicht so viel hier sind.“

Quelle: instagram.com

Hochzeit

Vor einigen Monaten hatten Kat und der Prayers-Sänger sich das Ja-Wort gegeben. Auch diese frohe Botschaft hatte das Paar über Instagram bekannt gemacht. Dort schrieb Kat unter ein Foto der zwei Trauringe, sie habe „ihren besten Freund“ geheiratet.

Quelle: instagram.com

„Heute habe ich meinen Seelenverwandten, meinen geistigen Zwilling, meinen besten Freund geheiratet.“

Auch Leafar teilte das Bild auf seinem Account und schrieb darunter: „Heute habe ich das Mädchen meiner Träume geheiratet.“ Beide Stars hatten eine identische schwarze Maniküre, außerdem schrieben sie „En Vida Y En Muerte“ unter ihre Posts, was auf Spanisch so viel wie ‚Im Leben und im Tod‘ bedeutet.