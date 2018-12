Kate Upton zeigt erstes Familien-Bild!

Samstag, 29. Dezember 2018 14:45 Uhr

Model Kate Upton ist nur einem Monat nach ihrer Schwangerschaft wieder voll im Social Media-Leben angekommen. Vor wenigen Wochen wurden Upton und ihr Ehemann Justin Verlander Eltern einer kleinen Tochter.

Kate meldete sich diese Woche wieder auf Instagram zurück. Die 26-Jährige postete in dem Beitrag eine Sammlung von Polaroidfotos, die ihre ganze Familie zeigen. „Was für ein erstaunlicher Monat mit unserer süßen Genevieve“ schrieb sie darunter.

Quelle: instagram.com

Die Instagram-Profile des Ehepaares, die vor einigen Monaten noch mit jeder Menge Model-Fotos und Baseball-Schnappschüssen gefüllt waren, zeigen jetzt die schönsten Bilder mit ihrem niedlichen Nachwuchs.

Nachdem die beidem im Sommer nach Justins Gewinn der World Series in Italien den Bund fürs Leben knüpften, gaben sie Anfang Juli via Instagram Kates Schwangerschaft bekannt. Sie teilte die freudige Botschaft mit einem Foto ihres noch sehr kleinen, kaum sichtbaren Babybauches. Das Bild entstand in Miami und wurde deswegen auch mit dem Hashtag #PregnantinMiami versehen.

Quelle: instagram.com

Wir sind gespannt auf noch mehr zuckersüße Schnappschüsse von der Happy Family und der kleinen Genevieve. (SV)