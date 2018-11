Katherine Heigl: 40 Jahre? Geil!

Montag, 26. November 2018 10:25 Uhr

Katherine Heigl ist vor zwei Tagen 40 geworden und freut sich über diese Zahl. Die böse 4 vor der 0, die viele Frauen in eine Krise wirft, war für sie gar kein Problem.

Die ‘Grey’s Anatomy‘-Darstellerin feierte ihren Meilenstein am Sonntag (24. November). Auf Instagram machte sie deutlich, dass sie sich keineswegs Sorgen macht, älter zu werden und diesen Schritt sogar begrüßt.

Quelle: instagram.com

40 sein, bedeutet Freiheit

Auf der Foto-Sharing-Plattform schrieb sie: „Also… ich bin offiziell 40 Jahre alt. Ich weiß, ihr werdet denken, dass ich davon genug habe, aber die Wahrheit ist… Ich bin verdammt nochmal begeistert, 40 zu sein.“

Quelle: instagram.com

Die ‘Suits‘-Schauspielerin findet außerdem, dass ihr neuer Lebensabschnitt ihr mehr „Freiheit“ bringt: „Freiheit von all den Selbstzweifel, Unsicherheiten, Selbsthass, Ungewissheiten und Ängsten meiner 20er und 30er Jahre. Ich würde nicht sagen, dass ich solche Momente nicht mehr habe, aber es fühlt sich einfach so an, als würden mich die 40 älter und weiser machen. Ich bin sicherer in meinen Überzeugungen. Sicherer mit meinen Stärken. Und ich verzeihe mehr meiner Fehler“.